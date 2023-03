Progamm in Neuss Jetzt wird im Bahnhofsumfeld gepflanzt

Nordstadt · Am Neusser Hauptbahnhof tut sich was: Aktuell werden dort 100 Bäume gepflanzt – als erste sichtbare Maßnahme im Rahmen des ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) Bahnhofsumfeld. Bald wird’s also endlich grüner.

14.03.2023, 04:50 Uhr

Die Bäume für das Neusser Bahnhofsumfeld werden angeliefert. Foto: Stadt Neuss Foto: Stadt Neuss

Von Anneli Goebels