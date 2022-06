Mensch & Stadt : Zum 100. Mal „Was gibt‘s Neuss?“ – es war ein Fest

Neuss 300 Gäste kamen auf Einladung der Neuß-Grevenbroicher Zeitung zur Jubiläumsveranstaltung. Sie genossen Eis und kühle Getränke bei hohen Temperaturen.

Auch in der Halle war nach wenigen Schritten für Abkühlung gesorgt. Das Rheinland Klinikum hatte in Kooperation mit dem Düsseldorfer Edel-Italiener Saitta einen Eisstand aufgebaut – der süße Gang eröffnete an diesem Fall die Speisefolge, für die wieder Caterer Georg Broich verantwortlich war. Um die Getränke-Versorgung kümmerte sich das Team von Hausherr Werner Galka („Wunderbar“).

An einem Jubiläumsabend gehen auch immer die Gedanken zurück: Weißt Du noch? Vor 16 Jahren fing alles an. Damals, am 28. September 2006, in der damaligen Eventhalle an der Hansastraße im Hafen. Zwei Veteranen der ersten Stunde waren auch am Donnerstag wieder dabei: Josef Patzelt, der im Karneval engagiert war und heute für die Schützenbroschüre „Lust & Leute“ schreibt, und Ulrich Gross. Der Unruheständler und ehemalige Hafen-Geschäftsführer war eigens aus Hamburg angereist, um in seiner zweiten Heimat Neuss dabei zu sein.