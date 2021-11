Tourismus in Neuss : Neuss Marketing bietet Souvenirs jetzt auch im Online-Shop an

Neuss Neuss Marketing hat einen Online-Shop eröffnet, da viele Interessenten solch einen Service auch erwarten, wie Geschäftsführer Jürgen Sturm betont.

Neuss Marketing hat erstmals einen Online-Shop eröffnet – obwohl das städtische Tochterunternehmen seit Jahren landauf, landab Werbung dafür macht, dass die Menschen in die Innenstadt kommen. „Das ist auch nach wie vor unser Ziel“, betont Geschäftsführer Jürgen Sturm, der das neue Angebot deshalb auch nicht als Strategiewechsel begriffen wissen will.

Aktuell hat die Tourist-Info rund 250 Artikel im Sortiment. Das reicht vom Aufkleber über Regenschirme und das Neuss-Wimmelbuch bis zu Puzzles mit Neuss-Motiven und dem Spiel Neuss-Monopoly. Bis auf einige Ausnahmen wie etwa Radwanderkarten, die in Kommission verkauft werden, gab und gibt es diese Artikel nur in dem Ladenlokal in den Rathausarkaden. Dieses Angebot im Corona-Lockdown irgendwie aufrecht zu erhalten, war weder einfach noch einträglich. „Wir wollten vor allem präsent bleiben“, sagt Sturm. So gab es erst einen Bringdienst, der telefonisch bestellte Waren frei Haus lieferte. Der wurde später durch ein Click&Collect-Modell abgelöst: Bestellte Waren mussten an der Ladentür abgeholt werden. Auch vor diesem Hintergrund wird Neuss Marketing mit dem Online-Shop „krisenfester“ – weil ständig erreichbar. Die Option, einen Artikel online zu bestellen und auch zu bezahlen aber in der Tourist-Info abzuholen, besteht aber weiterhin. Denn kostenfrei geliefert wird erst ab 50 Euro Bestellsumme.