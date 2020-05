Obererft in Neuss : Erftverband saniert das Schlauchwehr bei Selikum

Kanuten nutzten aus, dass das Wehr befahrbar ist. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Der Erftverband saniert in diesen Tagen das Schlauchwehr auf dem Abschnitt der Erft zwischen Selikum und Weckhoven. Was Spaziergängern an der Erft derzeit mülltütenblau entgegenschimmert, ist nach Darstellung einer Sprecherin des Eftverbandes die Abdichtung der Dammbalken.

Sie wird verschwinden, wenn zwei Gummischläuche, die das Wasser aufstauen, wieder eingebaut sind. Für Kanuten entstand durch die Baustelle die Gelegenheit, das ansonsten nicht passierbare Wehr am Wochenende mit ihren Kajaks zu befahren. Eigentlich sind Wehranlagen für Wassersportler gesperrt. Es besteht Lebensgefahr.

Die Wehranlage ist wichtig, um den Wasserstand in der Obererft, die in Selikum in Richtung Stadtmitte abzweigt, zu stabilisieren. Gebaut wurde es, nachdem ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Erft im Stadtgebiet Neuss begradigt wurde und dadurch vom Napoleonswehr abrückte. Dieses Bauwerk aus französischer Zeit hatte die Obererft mit Wasser versorgt, dessen Menge mit dem Empellement im Selikumer Busch geregelt wurde.