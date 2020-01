Neujahrskonzert in Neuss : Konzertpublikum beweist italienisches Temperament

Neuss Die Deutsche Kammerakademie sorgt unter dem Dirigat von Christoph Koncz für ein mitreißendes Neujahrskonzert.

Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen des Musiktitanen Ludwig van Beethoven. Die Klangwelt feiert seinen 250. Geburtstag. Erstmals dirigierte beim Neujahrskonzert der Stadt Neuss in der vollkommen besetzten Stadthalle der Österreicher Christoph Koncz, seit kurzem Chefdirigent, die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN).

Nun war ja Neujahrskonzert, deshalb musste Johann Strauß (Sohn) sein. Die große Orchesterbesetzung (auch mit Harfe) kostete Christoph Koncz beim „Kaiserwalzer“ meisterhaft aus, die „Tritsch-Tratsch-Polka“ gelang auch beim sehr schnell gewählten Tempo makellos. Den eher unbekannten Wiener Walzer „Wo die Citronen blüh’n“ hatte Johann Strauß 1874 für eine Italienreise geschrieben. Es schien so, als wäre der üppige Blumenschmuck in der Stadthalle von diesem Titel inspiriert worden.

Italienisches Temperament hatte auch das Publikum, das bei Beethovens „Symphonie Nr. 5 c-Moll“ – beispiellos, ja sagenhaft interpretiert und vom Orchester ebenso aufgeführt – nach jedem der vier Sätze begeistert applaudierte. Diese populärste Sinfonie - weil in ihrer Sprache und Klarheit so überzeugend - wird am 13. Juni erneut in der Stadthalle zu hören sein. Und auch dann geschieht Einzigartiges: Die DKN wird zusammen mit „Sinfo!“, dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule der Stadt Neuss, spielen.