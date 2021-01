Virtuelles Neujahrskonzert der Stadt Neuss : Die Partnerstädte wünschen „Prosit Neujahr“

Neuss Neuss ist eine Kulturstadt zwischen Berlin und Paris, lobte Daniel Finkernagel, der am Sonntagvormittag das Neujahrskonzert moderierte, auf das die Stadt auch in Corona-Zeiten nicht verzichten wollte. Das Konzert wurde zum Brückenschlag in die Partnerstädte, aus denen Grußbotschaften der Bürgermeister kamen.

Vojko Obersnel hat sogar ein Glas Sekt zur Hand. Mit rot-weißer Zipfelmütze und vor einem Weihnachtsbaum grüßt der Bürgermeister aus dem kroatischen Rijeka und wünscht allen Menschen in der Partnerstadt Neuss per Videobotschaft ein gutes neues Jahr, Gesundheit, Glück und Frieden. Ein Wunsch, den Bürgermeister Reiner Breuer in Obersnels Landessprache erwiderte. „Sretna Nova godina“, grüßte er aus der Stadthalle, wo vor leeren Rängen die Deutsche Kammerakdamie am Rhein ein Neujahrskonzert gab, das live im Radio und im Internet übertragen wurde.

Die Corona-Pandemie machte es unmöglich, das Konzert und den von Breuer wieder eingeführten Neujahrsempfang auszurichten. So entstand die Idee, das Konzert live zu streamen und dabei Kompositionen aus den Ländern der Neusser Partnerstädte auf den Spielplan zu setzen. Der musikalische Gruß wurde mit Grußbotschaften verbunden, die vorab in Rijeka ebenso wie in Chalons (Frankreich), Pskow (Russland), Nevsehir und Bolu (Türkei), St. Paul (USA) und Herzliya (Israel) aufgezeichnet worden waren.

Neuss sei international und zeichne sich durch eine offene und tolerante Stadtgesellschaft aus, hob Breuer in seinem Grußwort hervor. Deshalb sei die Pflege der Städtepartnerschaften wichtig. Fünf Partnerschaften ist Neuss eingegangen und unterhält freundschaftliche Beziehungen mit Bolu. Alsbald, so stellte Breuer in Aussicht, werde Herzliya als Partnerstadt hinzukommen.

Als erster Gast kam Stadtpräsidentin Jelena Polonskaja aus dem verschneiten Pskow per Video zu Wort. „Gute Taten verbinden unsere Städte“, sagte sie. Rasim Ari, Bürgermeister in Nevsehir, bedauerte, dass Gemeinschafts-Projekte derzeit unmöglich sind, Tanju Özcan, Bürgermeister aus Bolu, schloss sich an und bekannte: „Ich liebe Neuss.“ Moshe Fadlon, Bürgermeister in Herzliya, hofft, dass die sich entwickelnde Partnerschaft 2021 gestärkt werden kann. Und während es Bürgermeister Benoist Apparu und sein Stellvertreter Gerard Lebas aus Chalons bei einem Gruß beließen, nutzte St. Pauls Bürgermeister Melvin Carter seine Botschaft, um auf die politische Situation in den USA einzugehen.

