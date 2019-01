Konzert in der Dreikönigskirche: Zwei Ensembles harmonieren in Dreikönigskirche

Neuss Über recht guten Besuch zum Neujahrskonzert in der Kirche Heilige Dreikönige konnten sich „HearUs!“, der Gospelchor der Pfarrgemeinde, und als Gast der Kammerchor „ProGereo“ von der Pfarrei St.

Mit eher leisen Tönen begann ein sehr stimmungsvolles Konzert. Marieke Broeckers (Querflöte) spielte einige Variationen aus „Les Folies d’Espagne“ von Marin Marais. Der bedeutende Virtuose auf der Viola da Gamba hat 1701 in seinem zweiten Buch der „Pièce de viole“ über das spanische Thema der Folia ornamental fantasiert. Marieke Broeckers, die zur Zeit noch an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln studiert, spielte die melodisch-virtuosen Variationen tadellos. Nahezu nahtlos schloss daran der Mönchengladbacher Kammerchor unter der Leitung von Klemens Rösler mit dem vierstimmigen Satz „Gaudete, Christus est natus“ aus der schwedisch-finnischen Sammlung „frommer Kirchenlieder“ (1582) an. Und auch die bedeutende Psalmvertonung „Dir will ich singen ewiglich“ von Georg Friedrich Händel nutzte der mit 20 Frauenstimmen und sechs Männerstimmen recht üppig besetzte Kammerchor zu homogenem Gesang in der gerade für solche Ensembles attraktiven Akustik der Dreikönigenkirche.