Neujahrsempfang in Neuss Vor allem Frieden ist der Wunsch für 2023

Es gibt viele Projekte, die 2023 auf der Agenda der Stadt Neuss stehen. Bezahlbaren Wohnraum schaffen, neue Kindergärten bauen, in Bildung an Schulen und in soziale Einrichtungen, in den Sport und die Kultur investieren, die Mobilitätswende vorantreiben. „Dabei“, betonte Bürgermeister Reiner Breuer in seiner Neujahrsansprache in der Stadthalle, „haben wir die Alterung der Gesellschaft, die Digitalisierung aller Lebensbereiche und vor allem den Klimaschutz als wohl größte Herausforderung fest im Blick.“ Doch einen Wunsch stellte der Chef der Stadtverwaltung ganz oben an, nämlich den, nach baldigem Frieden. Diesem Wunsch schloss sich beim anschließenden Neujahrskonzert die Deutsche Kammerakademie an, die auch Werke zweier ukrainischer Komponisten aufführte.