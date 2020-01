Neujahrsempfang im Kreiskatholikenrat : Die Pfarrei wird zur Verwaltungseinheit

Neuss Die Kirche soll im Dorf bleiben. So kann man knapp zusammenfassen, was Werner Kleine vom Erzbistum Köln jetzt beim Neujahrsempfang des Kreiskatholikenrates als Zukunftsperspektive präsentierte.

Nachdem in den vergangenen Jahren vielerorts Pastoralverbünde gebildet und Pfarreifusionen beschlossen worden waren, haben viele Gläubige die Sorge, dass dieser Zentralisierungsprozess weitergeht und sich die Kirche immer weiter von ihnen entfernt. Doch genau das soll im Erzbistum Köln nicht passieren. Kleine nahm dazu eine klare Trennung der Begriffe Pfarrei und Gemeinde vor, die bislang oft im gleichen Wortsinn gebraucht werden. Die Pfarrei wird in Zukunft eine Verwaltungsgröße sein. Unter diesem organisatorischen Dach soll es viele verschiedene Gemeinden geben. Das können Gottesdienstgemeinden in einer Kirche sein, aber genauso gut auch Kitas, Krankenhäuser, Vereine oder Familienkreise. Diese Gemeinden sollen in Zukunft durch Teams von Laien geleitet werden. Der Pfarrer – bisher vielerorts zentrale Figur einer Gemeinde – wird künftig mehr als Ermöglicher gefragt sein. Mit seiner Unterstützung sowie mit modernen Strukturen, professioneller Zuarbeit und guter Kommunikation soll der Einsatz der Laien gefördert werden. Die größte Herausforderung dabei ist, das gestand Pastoralreferent Kleine ein, Haltungen zu ändern.