Neujahrsansprache 2022 in Neuss : Bürgermeister Reiner Breuer definiert die „Rhein-Schätze“

Neuss „Rhein-Schätze“ hatte die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein ihr Programm zum Neujahrskonzert 2022 in Neuss überschrieben. Der Titel veranlasste Bürgermeister Reiner Breuer zu ganz eigenen Definitionen.

Der Gruß an die Partnerstädte ist inzwischen fester Bestandteil in den Neujahrsansprachen von Bürgermeister Reiner Breuer. Das war im vergangenen Jahr so, als die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein in der Stadthalle vor leeren Rängen musizieren musste und in einen Livestream Grußbotschaften der Bürgermeister aller Partnerstädte eingeblendet wurden. Und auch am Sonntag wandte sich Breuer direkt an die Freunde im Ausland, vor allem im französischen Châlons: „Bonne annee a Chalons!“, sagte Breuer, denn es gibt etwas zu feiern. Neuss, auch wegen seiner internationalen Kontakte vom Land NRW 2021 als „europaaktive Kommune“ ausgezeichnet, ist seit genau 50 Jahren mit der Kommune in der Champagne freundschaftlich verbunden.