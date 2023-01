Neues Verpackungsgesetz Mehrweg statt Einweg – funktioniert das in Neuss?

Wenn es im vergangenen Jahr „zum Mitnehmen, bitte!“ hieß, bekam man die Imbiss-Bestellung meist in einer Plastiktüte. Im Restaurant wurde das übrig gebliebene Essen – sofern möglich – in Einweggeschirr umverpackt. Mit dem neuen Jahr liegt die Wahl der Verpackung nun beim Verbraucher. Das neue Verpackungsgesetz verpflichtet Läden, die Essen zum Mitnehmen verkaufen, dazu, ihre Produkte ebenso in Mehrwegverpackungen anzubieten. Was Kunden und Betreiber in Neuss zu dem neuen Verpackungsgesetz sagen – und wie es von den Läden umgesetzt wird.