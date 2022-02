Verkehr in Neuss : CDU startet in Mobilitätswochen

Neuss Einen Sonderparteitag, der allein einem Thema gewidmet ist, das gab es schon bei der CDU Neuss. Zuletzt 2016, als der Vorsitzende noch Jörg Geerlings und das Thema innere Sicherheit hieß. Themenwochen dagegen sind neu. Und genau in solche startet die Partei ab dem 19. Februar.

Bis zu einem Stadtparteitag am Samstag, 26. März, der zum krönenden Abschluss alle Ergebnisse bündeln und daraus Handlungsansätze entwickeln wird, geht es in drei Workshops und mehreren Terminen nur um Mobilität. Eines der, wie es der derzeitige Parteivorsitzende Jan-Philipp Büchler feststellt, drängendsten Themen.

Zu dem Stadtparteitag im Zeughaus wird auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller erwartet. Das ist keine Artig-, sondern fast eine Notwendigkeit. „Gerade mit Düsseldorf teilt sich Neuss viele Herausforderungen und Chancen in der Gestaltung von zukunftsfähiger Mobilität“, sagt Büchler, der in diesen Wochen das zusammenhängende Große herausarbeiten will. „Viele Pendler arbeiten in der einen und wohnen in der anderen Stadt“, nennt er ein Beispiel. Zugleich böten sich viele Chancen der Zusammenarbeit. „Die werden wir nur vernünftig nutzen, wenn wir auf beiden Rheinseiten gut zusammenarbeiten.“