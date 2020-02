Karneval in Neuss : Narren suchen Termin für den nachgeholten Kappessonntagszug

Neuss Karnevalisten machen nach dem abgeblasenen Kappeszug einen ersten Kassensturz – und stellen das neue Motto für die Session 2020/21 in Neuss vor: „Jong Jemös janz jeck“.

Dass der Zug nachgeholt wird, ist für alle klar, jetzt geht es um Kosten. Weil von den 13 bestellten Musikkapellen angesichts des Sturms einige gar nicht erst angereist waren, glaubt der KA-Präsident, dass dieser Kostenblock klein bleibt. Mit den Rettungsdiensten, für die ein erkleckliches Sümmchen zu bezahlen wäre, will er nun verhandeln. Schließlich konnten sich diese nach der Absage am späten Vormittag früh in ihre Wachen zurückziehen, so sein Argument. Weil das Wurfmaterial noch lange frisch bleibt, hält sich der finanzielle Schaden in Grenzen. KA-Geschäftsführer Christoph Kinold soll trotzdem den Versicherungsschutz überprüfen. Eine Beitragserstattung an die 3000 Zugteilnehmer wird es nicht geben. Erstens, weil der Zug nachgeholt werden soll. Zweitens: Höhere Gewalt.