Neue Verhandlung in Düsseldorf Neusserin wegen Betrugs und Diebstählen angeklagt

Darüber hinaus wird ihr ein weiterer Diebstahl vorgeworfen, und zwar in einem Gastronomiebetrieb am Düsseldorfer Flughafen, wo sie ebenfalls beschäftigt war. Am 26. Januar 2022 soll die Neusserin in die Tasche eines Kollegen gegriffen und daraus einen Geldbetrag in Höhe von 305 Euro genommen haben. Doch auch ihren Vorgesetzten habe sie betrogen: In der Zeit vom 22. bis 27. Januar desselben Jahres benutzte die Angeklagte seine Zugangsdaten (an die sie unter einem Vorwand gelangt sein soll), um sich Zugriff zu den Geldwechselautomaten im Betrieb und deren Inhalt zu verschaffen. Insgesamt rund 7800 Euro hat sich die Neusserin laut Anklage so in mehreren Handlungen erschlichen.