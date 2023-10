Volker Hülsdonk wird ins Amt eingeführt Neuer Landespfarrer betreut auch Bildungszentrum der Polizei in Neuss

Der neue Leitende Landespfarrer für Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche im Rheinland, Volker Hülsdonk, wird am 17. Oktober offiziell in sein Amt eingeführt. Der Landespfarrer ist zuständig für die Mitarbeiter des Landeskriminalamtes NRW in Düsseldorf, des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalentwicklung in Neuss und Brühl, des Landesamtes für zentrale polizeiliche Dienste in Duisburg sowie des NRW-Innenministeriums. Im Bildungszentrum der Polizei in Neuss steht die Fortbildung von NRW-Polizeibeamtinnen und -beamten, insbesondere im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheitsarbeit im Mittelpunkt.