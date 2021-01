Neues Wohnform in Neuss : Demenz-Wohngruppe der GWG startet im Frühjahr

An der Ecke Fesserstraße/Römerstraße entsteht in einem Neubau der GWG (links im Bild) eine WG für Demenz-Kranke. Die am Computer entwickelte Ansicht ist inzwischen fast schon Realität. Foto: GWG

Neuss Der Stadtrat hat den Willen erklärt, spezielle Wohnformen künftig fördern zu wollen. Auf diesem Feld hat die GWG in Neuss schon eigene Initiativen entwickelt und startet jetzt mit einem Leuchtturmprojekt.

Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft (GWG) betritt mit der Einrichtung einer Gruppenwohnung für demenziell Erkrankte echtes Neuland. Nachdem das Konzept dieser selbstbestimmten Wohngemeinschaft, die derzeit in einem Neubau an der Fesserstraße entsteht, im September bei einer Informationsveranstaltung vorgestellt worden war, wird es für die Bildung dieser Gruppe jetzt konkret. Denn die Wohnung kann im Frühjahr bezogen werden – und einige Plätze sind noch frei.

Erstmals wird nach Darstellung der GWG-Vorstände Stefan Zellnig und Ulrich Brombach in Neuss damit eine Einrichtung etabliert, die sie als zukunftsweisend ansehen. Denn die Bewohner stehen im Mittelpunkt und – das ist wesentlich – bestimmen selbst in allen Fragen des Alltags. Das geht von der Einrichtung der gemeinschaftlich genutzten Räume der Wohnung über den Tagesablauf bis hin zur Haushaltsplanung. So befasse sich die Gruppe – soweit sie sich schon gefunden hat – bereits mit der Auswahl eines ambulanten Dienstes, der Hauswirtschaft, Betreuung und Pflege in der Wohngemeinschaft übernehmen soll.