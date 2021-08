Bürgermonitor in Neuss : Friedhofs-Toilette erhält neue Schließanlage

Neuss „Stilles Örtchen“ ist aktuell nur bis zum Nachmittag geöffnet. Danach brauchen Nutzer einen Spezialschlüssel, der allerdings nicht gerade günstig ist. Die Stadt geht davon aus, das Problem in sechs bis acht Wochen lösen zu können.

Abgesperrt war die Vorgänger-Anlage, weil ihre Nutzung durch Zerstörung nicht mehr „zumutbar“ war, wie die Stadt seinerzeit schrieb. Dort hatten Unbekannte schlimme Verwüstungen angerichtet. Dass es nun so lange gedauert hat, bis der Container ersetzt wurde, hatte laut Stadt auch damit zu tun, welche Ausstattung die neue Friedhofstoilette haben sollte, und mit den sich daran anschließenden Ausschreibungen. „Sie ist aber geöffnet“, sagt Stadtsprecher Peter Fischer auf Nachfrage, aber aktuell nur zu den Dienstzeiten des Friedhofspersonals. Und die enden wegen des frühen Beginns in der Regel zwischen 15 und 16 Uhr. Benutzen kann danach die Toilette auf Feld D, die auch barrierefrei ist, nur noch derjenige, der über einen sogenannten Darmstädter Schlüssel verfügt. Den könne man bei der Friedhofsverwaltung kaufen, wie Fischer informiert, und er sei deutschlandweit einsetzbar. Kosten: 35 Euro.

Das will Edith Graumann keinesfalls ausgeben, auch wenn sie oft auf dem Friedhof ist, um das Grab ihre Mannes zu pflegen. Muss sie auch nicht, aber die Neusserin muss sich noch ein wenig in Geduld üben. Denn laut Peter Fischer soll eine neue Schließanlage installiert werden – in ungefähr sechs bis acht Wochen. Und die wird so programmiert, dass die Toiletten von morgens bis abends offen sind.