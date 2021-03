Neue Studienangebote : FOM und Cames Lebensmittel erweitern ihre Kooperation

Neuss Das Neusser Familienunternehmen Cames Lebensmittel erweitert für seine Auszubildenden und Mitarbeiter die Kooperation mit der FOM Hochschule. Ihnen steht damit ein erweitertes Studienangebot zur Verfügung.

Die FOM Hochschule in Neuss und ihr Kooperationspartner „Cames Lebensmittel“ bauen ihr gemeinsames Weiterbildungsangebot aus. Die Herausforderungen des modernen Großhandels werden immer größer und die Anforderungen an das Personal wachsen stetig. Darauf reagiert das Neusser Familienunternehmen mit einem erweiterten Studienangebot. Zukünftig haben Auszubildende und Mitarbeitende von Cames die Möglichkeit, einen der drei Bachelor-Studiengänge „Business Administration“, „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“ oder „Management & Digitalisierung“ an der FOM zu absolvieren.

Michael Cames, Geschäftsführer bei Peter Cames, freut sich über das erweiterte Portfolio: „Die Corona-Pandemie hat den Lebensmitteleinzelhandel vor enorme Herausforderungen gestellt – und gleichzeitig den Weg in die digitale Zukunft beschleunigt. Darauf reagieren wir mit diesem neuen Angebot, um auch als Arbeitgeber weiterhin attraktiv zu bleiben und dem Fachkräftemangel in der Region entgegen zu wirken.“ Jeder dritte deutsche Supermarkt oder Discounter verfolgt mittlerweile eine umfassende Digitalstrategie, im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 14 Prozent. „Bezahlen ohne Kassen, ein Kühlschrank, der die Einkaufsliste bestückt und Lebensmittel im 3D-Druck werden wohl bald keine Zukunftsmusik mehr sein“, erklärt Rebecca Wanzl, FOM-Geschäftsleiterin in Neuss. Sie empfiehlt: „Junge Leute, die noch keine konkreten Pläne für die Zeit nach dem Abitur haben, sollten ein Duales Studium unbedingt in Erwägung ziehen.“ So sammeln junge Berufseinsteiger Praxiserfahrung, erreichen ihren Hochschulabschluss, verdienen gleichzeitig eigenes Geld und werden zur attraktiven Nachwuchskraft.