Neue Sportförderrichtlinie für Neuss : Kürzung trifft kleine Vereine

Neuss Das sagen „Gewinner“ und „Verlierer“ zur neuen Sportförderrichtlinie.

Mit der Entscheidung, Bundesligisten künftig zu bezuschussen, aber zugleich die Pro-Kopf-Pauschale für jugendliche Sportler zu halbieren, sorgt die neue Sportförderrichtlinie für „Gewinner“ und „Verlierer“. Daran ändert auch die Tatsache wenig, dass die Politik schon bei den Haushaltsberatungen für 2020 auf Antrag von Ingrid Schäfer (CDU) mehr Geld in den Topf getan hat. Denn die 25.000 Euro extra kamen mit einer Zweckbestimmung in den Haushalt: Erwachsenen (die Gruppe der Wettkampfteilnehmer Ü 70 bleibt aufgeklammert) und Schiedsrichtern sollte die Teilnahme an Landes-, Deutschen, Europa- oder gar Weltmeisterschaften erleichtert werden. 100.000 Euro zur Förderung des Leistungssportes wurden vorsorglich in den Etat eingestellt.