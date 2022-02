Neue Praxis in Neuss : Begleiterinnen durch das gesamte Frauenleben

Die Ärztinnen Katrin Kehren (l.) und Ulrike Schmitz. Foto: Praxis

Neuss Zwei Ärztinnen betreiben jetzt die gynäkologische Praxis an der Drususallee.

Die beiden Ärztinnen Ulrike Schmitz und Katrin Kehren sind sich in vielem einig, vor allem in der Art und Weise wie sie die Patientinnen in ihrer neuen Praxis an der Drususallee 3 beraten und behandeln. „Wir hören zu und betrachten immer den Körper und die Psyche“, erklärt Schmitz. „Häufig haben Erkrankungen, mit denen Patienten zu uns kommen, etwa Krebsleiden, Endometriose oder Essstörungen, auch psychische Auswirkungen.“

Die gebürtige Neusserin (43) hat mehrere Jahre als Oberärztin mit Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie am Bethesda-Krankenhaus in Mönchengladbach gearbeitet und genau wie Katrin Kehren (48) eine psychotherapeutische Weiterbildung in Berlin absolviert. Dort haben sich die beiden Ärztinnen kennengelernt und im Mai 2021 „relativ spontan“ beschlossen die nach dem plötzlichen Tod des vorherigen Praxisinhabers Christoph Weiers im Dezember 2020 frei gewordene gynäkologische Praxis zu übernehmen.

Mit „doppelter Frauenpower“ widmen sie sich Patientinnen jeglichen Alters. Der ganzheitliche Ansatz, das Zuhören und Verstehen, bemerkt Schmitz, sei bei allen Frauen gleichermaßen wichtig. So könne eine Schwangerschaft in jungen Jahren neben hormonellen Veränderungen auch Konflikte mit sich bringen. „Junge Patientinnen fragen sich etwa manchmal, ob sie der Verantwortung überhaupt gerecht werden können und das Kind behalten wollen“, erklärt sie. Andere brauchen psychische Betreuung aufgrund einer traumatischen Geburt, bei der Kinderwunschberatung, nach sexuellem Missbrauch, aufgrund von Problemen in der Sexualität oder Veränderungen in den Wechseljahren.