Nutzungskonzept für ein leeres Kaufhaus in Neuss Wie sich Experten die Zukunft der Galeria vorstellen

Neuss · Der Rat hat sich am Freitag in geheimer Sitzung noch nicht zum Kauf des leeren Kaufhauses an der Niederstraße entschließen können. Er will erst mehr über das Nutzungskonzept erfahren. Eckpunkte dazu sind schon durchgesickert – in der Machbarkeitsstudie der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung.

19.12.2023 , 15:35 Uhr

Der Kaufhaus-Komplex der früheren Galeria steht seit dem 30. Juni leer. Das sollte schnell behoben werden, mahnen die Experten. Sie zeigen Lösungen für eine gemischte Nutzung auf, die in Erdgeschoss und im erstem Obergeschoss weiterhin Einzelhandel vorsieht. Foto: Simon Janßen

Von Christoph Kleinau