„Open Day Sessions“ in Neuss : Viel Elektronik auf der Raketenstation

Neuss Musiker aus London, Köln und Düsseldorf trafen sich zur gemeinsamen Arbeit bei den ersten „Open Day Sessions“.

Die Museumsinsel Hombroich, insbesondere ihr „Ableger“ Raketenstation, geht seit mehr als zwei Jahrzehnten vorneweg, wenn es gilt, neuer, zeitgenössischer Musik einen Rahmen zu geben. In der vergangenen Woche war das Haus für Musiker auf der Raketenstation Treffpunkt für Londoner, Kölner und Düsseldorfer Musiker, die erstmals zusammentrafen, um in „Open Day Sessions“ miteinander zu arbeiten.

Die Künstler sind ausnahmslos der elektronischen Musikszene zuzuordnen, oftmals widmen sie sich auch der bildenden Kunst wie „Art Print“. Die Regie hatten Thomas Klein (Köln) und Ross Downes (London). Oder wie die Szene sagt: Sie kuratierten die Veranstaltung. Der bedeutendste Kurator war Trestle Record. Das Non-Profit-Label wurde im Jahre 2011 in London gegründet und verfolgt ein neues Konzept: Musiker treffen sich zum ersten Mal im Studio, arbeiten einen Tag in einer „One Day Band“ zusammen und nehmen das Ergebnis auf. Die Aufnahme bleibt Eigentum der Künstler und kann nicht gekauft werden, aber online gehört werden (www.trestlerec.com).

Alles, was in der Elektronikszene Rang und Namen hat wie Charles Hayward, Seb Rochford oder Leo Abrahams, befindet sich mit ihrer One Day Band bereits im Archiv. Während die Sessions bisher vor allem in London stattfanden, begibt sich Trestle Records zur Zeit auf Welttournee. So kam es auch zum von der Kunststiftung NRW geförderten Treffen auf der Raketenstation.