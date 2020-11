Bezirksdienstbeamte für Neuss : Die neuen „Sheriffs“ in der Stadt

Neuss Neuss hat zwei neue Bezirksdienstbeamte: Stephan Bily kümmert sich ab sofort um die Innenstadt und Illona Schliebs hat die Leitung übernommen.

Stephan Bily kommt aus einer Polizistenfamilie und ist 51 Jahre alt. Mit mehr als 30 Jahren Dienst, in verschiedenen Kommunen des Rhein-Kreises Neuss, kann man den Hauptkommissar und Familienvater als erfahrenen Schutzmann bezeichnen. Auch der Bezirksdienst ist Stephan Bily nicht fremd. Die vergangenen zwei Jahre übte er diese Tätigkeit in Dormagen-Hackenbroich aus. Die Bezirksdienstbeamten, die es in jedem Ortsteil gibt, erfüllen eine wichtige Aufgabe. Sie sind für die Menschen direkte polizeiliche Ansprechpartner und kennen als „Dorfsheriffs“ die Sorgen und Nöte, der in ihrem Bezirk lebenden Bevölkerung und Geschäftsleute. Sie helfen Kindern und älteren Menschen im Verkehrsraum, begleiten Karnevals- und Schützenfestumzüge, beobachten während der Fußstreifen ihren Bezirk und sind stets ansprechbar für Anliegen der Bürger und Bürgerinnen in ihrem Viertel. Zu den Besonderheiten des Bezirksdienstes zählt auch die enge Zusammenarbeit mit kommunalen Verantwortlichen. „Stadt und Polizei ziehen an einem Strang, wenn es um die Sicherheit der Menschen geht, die hier leben“, teilt die Polizei mit.