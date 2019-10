Polizei vor Ort : Neue Bezirksbeamte in Neuss

Neuss Der Landrat und Leiter der Kreispolizei, Hans-Jürgen Petrauschke, hat am Donnerstag zwei neue Bezirksbeamte vorgestellt: Ernst Hammann und Ralf Hendreich.

In Anwesenheit des Leiters der Polizeiwache, Ulrich Hüvel, und dem Beigeordneten der Stadt Neuss, Holger Lachmann, hieß er beide in ihrem neuen Amt willkommen.

Ernst Hammann tritt als Polizeioberkommissar in Weckhoven in die Fußstapfen von Matthias Kattner, der in Pension gegangen ist. Auf der Neusser Furth folgt Ralf Hendreich Sabine Paland in das Amt des Polizeihauptkommissars. Als Bezirksbeamte ändert sich für beide ihr bisheriger Alltag bei der Polizei. Ihre Aufgabe ist es, die „öffentliche Ordnung zu erhalten und den Bürgern das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln“, so Lachmann.