Schule in Neuss modernisiert Klassenräume : Neue Belüftungsanlage für das Marienberg-Gymnasium

Schule in Neuss modernisiert Klassenräume

Neuss Im Marienberg-Gymnasium wurde die Zeit des Lockdowns genutzt, um zwei Schultrakte zu modernisieren. So verfügen die Räume jetzt über eine neue Belüftungsanlage.

Glücklich mit den sanierten Schulräumen zeigt sich Schulleiter Tilmann Latzel und freut sich auf die hoffentlich baldige Wiederkehr seiner Schülerinnen in den Präsenzunterricht. Das Unterrichten auf Distanz funktioniere an seinem Gymnasium technisch einwandfrei, sagt Latzel, aber ein Präsenzunterricht sei durch den besten Distanzunterricht nicht zu ersetzen, auch wenn die Lehrer in der Distanz weitaus mehr Zeit für die Unterrichtsarbeit aufwendeten.