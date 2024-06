Gesundheitsberufe im Rhein-Kreis Neuss Neuer Ausbildungsgang zum Medizinischen Technologen

Mit Elena Rudolph hat das BIG allerdings eine gelernte MTR-A, bald mit Masterabschluss in Medizin-Pädagogik, gefunden. Aktuell nutzt Rudolph die verbleibende Zeit bis zum 1. Oktober, um gemeinsam mit der BIG-Leitung Konzepte für den neuen Ausbildungsgang auszuarbeiten, das Curriculum zu erstellen und an die gesetzlichen Vorgaben anzupassen. „Insgesamt ist die Ausbildung etwas theorielastiger als die einer Pflegekraft“, fasst Slaughter zusammen. Neben Strahlentherapie, Radiologie und Nuklearmedizin wird es beispielsweise auch um den Umgang mit klaustrophobischen Patienten gehen, aber auch um verschiedene Therapiestränge. Denn mit dem Röntgenbild vom gebrochenen Unterschenkel ist der Job der MTR nicht getan. „Der Beruf bietet ein breites Arbeitsspektrum, das Soziales mit Technik, fachliches Wissen mit Handlungskompetenz verknüpft“, beschreibt Elena Rudolph, was für sie den Reiz ausmacht. Der stärkere Fokus auf dem Technik-Anteil hat nebenbei dazu geführt, dass sich auch immer mehr Männer für den Beruf interessieren. Muss jemand in der Schule gut in Physik oder Chemie gewesen sein? Ein klares „Nein“ von der Fachlehrerin. „Es hilft natürlich, wenn man Interesse an Naturwissenschaften hat, aber manchmal kommt auch das erst während der Ausbildung“, meint Rudolph.