Neubaukomplex in Neuss : 44 Genossenschafts-Wohnungen der GWG sind nun bezugsfertig

Neubaukomplex in Neuss

Neuss Die GWG errichtet an der Freiheitstraße drei Mehrfamilienhäuser. Mehr als die Hälfte davon wurde öffentlich gefördert. Sämtliche Wohnungen sind barrierefrei und mit Balkon.

Die Umzugswagen können kommen: Rechtzeitig vor dem geplanten Bezugstermin am 1. September hat die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft (GWG) an der Freiheitstraße drei Mehrfamilienhäuser für insgesamt 44 Parteien fertiggestellt. Sieben konnten sogar schon vor dem Termin bezogen werden. In die zum Großteil noch leeren Gebäude lud der Vorstand jetzt Bürgermeister Reiner Breuer zu einem Besichtigungstermin ein, der auch ein Dankeschön sein sollte, wie GWG-Vorstand Ulrich Brombach erklärt. Denn die GWG, die über Jahre kein städtisches Grundstück für Bauvorhaben „ergattern“ konnte und sich auch deshalb nach Kaarst orientierte, konnte jetzt mal wieder auf städtischem Grund bauen.