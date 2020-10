Kostenpflichtiger Inhalt: Neubau der Neusser Klinik geht in Betrieb : Umzugsstress im Etienne-Krankenhaus

Paul Kudlich ,Sascha Weißenberg, Professor Jens Encke und Marlies Schmitt stellten die neuen Räume der medizinischen Schwerpunktabteilung vor. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Nordstadt Die Klinik in der Nordstadt investiert 35 Millionen Euro in einen Neubau, der auch der Intensivmedizin mehr Möglichkeiten bietet. Die Bettenabteilungen sind schon umgesiedelt, jetzt wird das Herzstück in Betrieb genommen.