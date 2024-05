Bürgerversammlung in Uedesheim Was aus Neusser Sicht für den Neubau der Fleher Brücke wichtig ist

Kostenpflichtiger Inhalt Kaum 40 Jahre hat die Fleher Brücke unbeschadet überstanden, jetzt muss eine neue her. „Und halten Sie sich fest“, sagte Nicole Ritterbusch von der Niederlassung Köln der Autobahn GmbH des Bundes am Montagabend vor mehr als 150 Zuhörern, „die soll 100 Jahre halten.“ So ist zumindest der Plan, der im überfüllten Uedesheimer Pfarrheim vorgestellt wurde. Genauer gesagt waren es Pläne, denn statt der einen wird es künftig zwei Brücken für die Autobahn 46 nebeneinander geben – für jede Fahrtrichtung eine. Und von neun ursprünglich untersuchten Varianten sind weiter drei im Rennen, bis 2025 die Vorzugsvariante definiert wird.