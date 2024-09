„Was gibt´s Neuss?“ erstmals im Gare du Neuss Neuwagen auf Orientteppichen und ein König ohne Nadel

Damit hat Bert Römgens nicht gerechnet, als er Donnerstagabend zur 108. Auflage von „Was gibt´s Neuss“ kam – aber die Schmucknadel daheim ließ, die ihn als amtierenden Neusser Schützenkönig ausweist. Tausend Mal sei er auf diese Nadel angesprochen worden, berichtet Römgens, der so (unfreiwillig) in den Frachthallen des „Gare du Neuss“ ein Thema „setzte“. Immerhin kam der Schützenkönig so mit so ziemlich jedem der mehr als 300 Gäste ins Gespräch – und das ist ja Sinn des Netzwerktreffens der Neuß-Grevenbroicher Zeitung.