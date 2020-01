Netzwerk-Treffen : „Was gibt’s Neuss?“ startet ins 15. Jahr

Neuss Die Netzwerkveranstaltung „Was gibt’s Neuss?“, die die Neuß-Grevenbroicher Zeitung gemeinsam mit der SIGNA Holding ausrichtet, geht ins 15. Jahr.

Seit 2006 gab es bereits 94 mal Gelegenheit, zum Bier oder Wein und bei ausgezeichnetem Essen gute Gespräche zu führen, neue Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen.Diese Tradition wird 2020 fortgesetzt. Das Netzwerktreffen in der Wetthalle an der Rennbahn, für das Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Rainer Breuer als Schirmherren fungieren, wird vier Mal stattfinden und bleibt die Plattform, bei der sich Unternehmer, Politik, Vereine und Verbände treffen, um miteinander zu reden.

Nach dem Jahresauftakt am 27. Februar sind weitere Termine am 14. Mai, am 10. September und am 19. November. Im September wird es zudem wieder ein großes Treffen der Schützenkönigspaare bei „Was gibt’s Neuss?“ geben.