Planungen laufen „Netzwerk Neusser Muslime“ will Verein gründen

Das von der ehemaligen CDU-Stadtverordneten Waltraud Beyen vor Jahren initiierte Deutsch-Muslimische Forum gibt es faktisch nicht mehr. Damit fehlt eine Plattform, um die Anliegen der unterschiedlichen muslimischen Gruppierungen in der Stadt zu platzieren und zu diskutieren. Diese Lücke will jetzt das „Netzwerk Neusser Muslime“ schließen, dem der Stadtverordnete Bayram Öz (UWG/Aktiv) und Hamdi Berdid als Vorsitzender des Integrationsausschusses Starthilfe geben. Aktuell zählt das Netzwerk 47 Mitglieder, die die Initiative in einen – noch zu gründenden Verein – überführen und ihm so einen organisatorischen Rahmen geben wollen.