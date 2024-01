Überparteiliches Netzwerk in Neuss Großkundgebung gegen Rechtsextremismus

Wer Hinweise auf den von der SPD wahrgenommenen Rechtsruck sucht, muss aber nicht nach Potsdam schauen. Zu finden sind sie auch an der Schulstraße in Neuss. Schon zwei Mal wurden dort in den vergangenen Wochen Sticker mit rechtsextremem Inhalt auf Fassaden und Fenster der Geschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen geklebt. Die Grünen in Stadt und Kreis reden von Einschüchterungsversuchen durch Rechtsextreme. „Diese Taten sind keine Einzelfälle, sondern Zeichen einer sich zuspitzenden politischen Landschaft“, heißt es in einer Mitteilung der Partei. „In beiden Fällen haben wir bei der Polizei Anzeige erstattet“, sagt Kreisgeschäftsführer Lukas Hanskötter. Seine Partei verurteile diese Angriffe aufs Schärfste und fordere eine gründliche Untersuchung durch die zuständigen Behörden. Die Grünen unterstützen daher den von der SPD Neuss initiierten Aufruf an Parteien, Institutionen und jeden einzelnen Bürger, „sich klar und deutlich gegen rechtsextreme Umtriebe zu positionieren“.