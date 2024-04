Netzwerk Europaschulen im Rhein-Kreis Denkfabrik des Marie-Curie-Gymnasiums gefördert

Für Europa auf die Straße gehen. Das haben sich die Schüler der neun anerkannten Europaschulen im Rhein-Kreis vorgenommen. Am Europatag (Mittwoch, 8. Mai) werben sie vor dem Rathaus für Europa und für die Teilnahme an der Europawahl einen Monat später. Es ist die erste außerhalb der Schulen organisierte Aktion des vor einem Jahr gegründeten Netzwerkes der Europaschulen im Rhein-Kreis und wird in den Einrichtungen schon vorbereitet.