Corneliusgesellschaft Selikum : Appeltaatefest – das größte Stück für jeden

Assistiert von Edelknabenkönig Noah Schmitz schnitt Schützenkönig Marc Hillen (r.) am Samstag die erste Appeltaate an. Foto: Andreas Woitschützke

Selikum Mit Beginn der Apfelernte steigt in Neuss-Selikum ein besonderes Fest, das samstags ein Kinder- und sonntags ein Kulturprogramm bietet. Warum das nicht ohne den Schützenkönig geht.

Um ein Haar wäre Marc Hillen der erste offizielle Termin als Schützenkönig der Stadt durchgerauscht, doch gibt es ja Komiteemitglieder wie Achim Robertz, der als wandelnder Terminkalender die Schützenmajestät an die schöne Verpflichtung erinnerte, zum Appeltaatefest der Corneliusgesellschaft die erste Apfeltorte anzuschneiden. So hält die Serie – auch im 50. Jahr des Festes.

Im Beisein etlicher Vertreter benachbarter Schützen- und vor allem Heimatvereine erinnerte Bürgermeister Reiner Breuer an die vielfältigen Aufgaben der Corneliusgesellschaft, die diese als Heimatverein in Selikum erfüllt. Dazu gehört nicht zuletzt, sich für die Corneliuskapelle mitverantwortlich zu fühlen. Diese ist vom Sonntag an wieder für eine Woche das Ziel einer traditionsreichen Wallfahrt. Den König beneidete Breuer nicht um seinen Job: „Sie müssen die Taate so schneiden, dass jeder den Eindruck hat, das größte Stück zu bekommen“.