„Alice im Wunderland“ in Neuss : Zwei Darstellerinnen für die „Alice“-Figur

„Alice im Wunderland“ in Neuss

Justine Ritters (l.) und Natalia Stellmach spielen zu zweit die Hauptrolle in der Produktion von Musikschule und Alte Post. Foto: Stadt Neuss

Neuss Justine Ritters und Natalia Stellmach spielen zwei Persönlichkeiten von „Alice im Wunderland“ bei den Neusser Musicalwochen.

In der Produktion von „Alice im Wunderland“ der Musikschule und der Alten Post für die Neusser Musicalwochen im Globe hat Hauptfigur Alice zwei „Splitter“-Persönlichkeiten. Sie stehen ihr im Stück zur Seite, flüstern Verhaltens-Tipps zu, äußern Bedenken, machen Mut, helfen auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Die beiden können als Alices „innere Stimmen“ oder „Schatten“ gesehen werden. Gespielt werden sie von Natalia Stellmach und Justine Ritters.

Natalia Stellmach ist 18 Jahre alt, kommt aus Wuppertal und gehört zum Abi-Jahrgang 2019. Im Internet hat sie vom Casting in Neuss erfahren und sich beworben. Nun macht sie zum ersten Mal bei den Neusser Musicalwochen in der Rolle der „Alice2“ mit. Seit vielen Jahren ist sie bereits im Tanzhaus Wuppertal aktiv und hat als Tänzerin und Statistin auch schon bei Produktionen am dortigen Opernhaus mitgewirkt.