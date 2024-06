Nasse Keller im Neusser Norden Ausschuss fordert Maßnahmen gegen Überflutung

In Bayern und Baden-Württemberg kämpfen die Menschen gegen überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Schon jetzt rechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mit Schäden in Milliardenhöhe. Dabei handelt es sich aber längst nicht mehr um ein Phänomen, das sich auf einzelne Regionen beschränken lässt. Klimaforscher warnen davor, dass es solche Unwetter mit Starkregen künftig öfter geben wird. Auch im Neusser Norden haben die vielen Regenfälle der letzten Monate den Grundwasserspiegel deutlich ansteigen lassen. Die Folge: Viele Anwohner kämpfen mit nassen Kellern. Darauf machte nun auch die CDU-Stadtratsfraktion in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses aufmerksam. Deshalb fordert sie die Verwaltung auf, Maßnahmen zu ergreifen.