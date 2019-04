Konzert im Kulturkeller Neuss : Jazzmusik aus dem Schmelztigel Balkan

Neuss Jazzsängerin Thea Soti und das Ensemble „NaNaya“ legten im Konzert ihre biografischen Wurzeln offen.

Die konkrete, reale Volksmusik aus Sotis Heimat wurde zum Samenkorn, aus dem heraus eine prachtvoll blühende, imaginärer Folklore erwuchs. Singt Soti mit ihrer modulationsstarken, zwischen archaischem Ausdruck und zeitgenössischer Aussagekraft changierenden Altstimme rein vokal, so ritzt sie das akustische Abbild beispielsweise einer Hirtenflöte in die Matrize, das aber ein anderes Gepräge erhält, wenn Scholz mit der Oud Türen weit in den melismatischen Klangraum arabischer Musik öffnet. In ihren Liedversen erzählt Soti zumeist schlichte Geschichten, Themen wie Heimat, Liebe, Suche oder Verlust gewinnen durch die rhythmisch so ausgefuchste und dynamisch so ausdifferenzierte Improvisationsmusik an Tiefe und stellen andere Sinnzusammenhänge her. Wenn Soti ihre berückenden, durch die Kultur des Balkan geprägten Melodien zu Gehör bringt, zieht sie sich auf den sicheren Boden der ihr bekannten Welt zurück, um den Blick frei zu bekommen auf das Fremde. Erst mit ihrer intuitiven Improvisationskunst überschreitet sie Grenzen und trifft dort draußen auf das ihr Unbekannte, das im Prozess des Kennenlernens seine Bedrohung verliert.