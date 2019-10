Unicef-Gala am 30. November : Nana Mouskouri kommt nach Neuss

Neuss Weltstar gibt seine Zusage für die Unicef-Gala am 30. November. Kartenverkauf läuft.

Am Sonntag feierte sie ihren 85. Geburtstag, am Mittwochabend gab sie Heribert Klein in einem Telefonat die Zusage: Nana Mouskouri kommt am 30. November zur Unicef-Gala nach Neuss. Klein, Gastgeber, Organisator und Moderator in Personalunion, verbreitete die Nachricht am Donnerstag strahlend: „Bei allem Weltruhm ist Nana Mouskouri äußerst liebevoll, bescheiden und persönlich geblieben.“ Sie setze sich „mit voller Kraft und Energie für Kinder in Not“ ein. Mouskouri ist seit 1993 Unicef-Botschafterin.