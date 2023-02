Einkaufen in Neuss Startschuss für den Zelt-Verkauf

Noch einmal Karnevalsumzug – aber anders: Während im Rheinland der Höhepunkt der Session gefeiert wurde, räumten Alexander Marx und sein Team am Holzheimer Weg Regale aus und ein. Gerade einmal zwei Tage standen der gut 40-köpfigen Belegschaft der Aldi-Filiale für den Umzug zur Verfügung – raus aus der Ladenzeile im Nahversorgungszentrum Holzheimer Weg und rein in ein großes Zelt, das seit Januar auf dem Parkplatz errichtet worden war. „Phänomenal“, fasst der Filialleiter seinen Eindruck zusammen. „Man merkt fast nicht, dass man in einem Zelt ist.“ Und das meinen auch Kunden wie Gabriele Cremer. Die Atmosphäre sei gut, man müsse nur etwas suchen und sich in den Gängen erst wieder neu orientieren, sagt sie. „Ich habe mir das schlimmer vorgestellt.“