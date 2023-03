Nacht der Bibliotheken in Neuss „Grenzenlosigkeit“ in der Neusser Stadtbibliothek

Während sich früher der lesende Weltraumabenteurer ausschließlich auf seine Fantasie, die er durch Klassiker wie „Odyssee im Weltraum“ befeuerte, verlassen musste, war es für die Besucher am Freitag sogar möglich, mittels VR-Brille (Virtuell Riality) in einer Kapsel durch die Unendlichkeit des Raums zu reisen. Im Programm „Titans of Space“ konnten sich Interessierte in 20 Minuten über Hand-Controller durch das Weltall bewegen und Planeten entdecken. Das Angebot erfreute sich großer Beliebtheit bei Kindern und Erwachsenen. Dabei handelte es sich um die Fortsetzung des Pilotprojekts mit VR-Brillen, das die Stadtbibliothek erstmals zur Neusser Kulturnacht im Herbst gestartet und das für große Begeisterung gesorgt hatte.