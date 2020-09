Nachruf auf Professor Hans Süssmuth : Neuss zur Hochschulstadt gemacht

Neuss Der Historiker Hans Süssmuth, Ex-Rektor der Pädagogischen Hochschule, ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Neuss.

Hans Süssmuth vor allem als Ehemann der Bundestagspräsidentin a.D. Rita Süssmuth wahrzunehmen, wird der Person und der Lebensleistung dieses Wissenschaftlers nicht gerecht, der der Stadt früh ein Profil als Hochschulstandort gab. Im November 1969 wurde der Pädagoge an die Pädagogische Hochschule Rheinland, Abteilung Neuss, berufen, wurde Professor am Lehrstuhl für Neuere Geschichte und später Rektor der Hochschule. Damals wurde Süssmuth mit seiner Familie in Neuss heimisch. Dieser Stadt blieb er verbunden, als die PH 1980 in der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität aufging und Süssmuth dort einen Lehrstuhl am Historischen Seminar erhielt. Und in seiner Wahlheimat starb Süssmuth auch am Samstag. Er wurde 85 Jahre alt.