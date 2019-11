Nachruf : Die Neusser trauern um Oberbürgermeister-Witwe Amelie Karrenberg

Amelie Karrenberg mit ihrem im Mai 1982 verstorbenen Mann Herbert. Im September vollendete sie ihr 100. Lebensjahr, am Freitag wird sie beigesetzt. Foto: Karrenberg

Neuss Sie trägt einen großen Namen und war selbst eine große Persönlichkeit. Amelie Karrenberg setzte nach dem Tod ihres Mannes, Oberbürgermeister Herbert Karrenberg, eigene gesellschaftspolitische Akzente: Sie gründete die Neusser Multiple-Sklerose-Gruppe, war Mitgründerin des Fördervereins des Kinderbauernhofes, den ihr Mann 1978 auf den Weg gebracht hatte, und engagierte sich in ihrer Pfarrei Heilige Dreikönige.

Viele Jahre repräsentierte sie ihre Familie beim Sommernachtslauf, den die TG Neuss in Gedenken an ihren Mann ausrichtete. Auch eine Förderschule in der Nordstadt und eine Straße im Dreikönigenviertel tragen den Namen Herbert Karrenberg.