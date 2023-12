Nachruf Trauer um Neusser Weinhändler Hans Poertzgen

Wenn Hans Poertzgen eine Aufgabe angetragen wurde, zu der er Ja sagte, nahm er sie bis zuletzt ernst. Das galt für den Kirchenvorstand St. Marien, in dem er 40 Jahre wirkte und mit dem er noch in der Woche vor Weihnachten für eine Fusion und die Schaffung einer Großgemeinde gestimmt – und darauf mit Wein aus dem eigenen Handelskontor angestoßen hatte. Das galt aber auch für das Familienunternehmen Poertzgen, in das er in dritter Generation hineingeboren wurde und in dem er – nach Jahren am Quirius-Gymnasium und dem Besuch der Höheren Handelsschule – bei dem zeitlebens verehrten Vater Hans (sen.) die Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann durchlief. Als der Vater 1961 überraschend starb, brach der Sohn sein USA-Abenteuer ab und übernahm als 21-Jähriger die Leitung der Firma mit damals noch einigen hundert Mitarbeitern. Dass Poertzgen die seit 1948 hinter dem Hauptbahnhof ansässige Unternehmung, in der er auch fünf Neffen beziehungsweise Großneffen in die Lehre nahm, über mehr als sechs Jahrzehnte erhalten konnte, gilt nach Ansicht der dankbaren Angehörigen als sein eigentliches Lebenswerk. Erst im Frühjahr hatte er die Weichen Richtung Zukunft gestellt, als mit dem Erwerb einer Immobilie der Umzug der Weinhandlung an die Gielenstraße vorbereitet wurde. Den alten Firmensitz will Sohn Christoph, Geschäftsführer in vierter Generation, überplanen und im Auftrag der Familie entwickeln.