Nachruf auf Peter Rüttgers : Hoppeditz, Sänger und ein seltenes Mundarttalent

Reuschenberg Reuschenberg trauert um Peter Rüttgers. Der ehemalige Polizist engagierte sich im Schützenwesen und im Karneval auch als Verfasser von Mundarttexten und als Komponist.

Zum Schützenfest der Gartenvorstadt wird im Juli vielleicht auch wieder der „Rüschebercher Marsch“ intoniert. Er ist inzwischen so etwas wie das Heimatlied des Ortsteiles, doch der Mann, der ihn textete und arrangierte, wird ihn nicht mehr hören. Denn Peter Rüttgers ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren an den Spätfolgen einer Krankheit, die ihm zuvor schon das Gitarrenspiel unmöglich gemacht hatte und am Ende auch die Sprache raubte, sein eigentliches Instrument.

Peter Rüttgers wurde in Neuss geboren, wuchs in Reuschenberg auf, wurde erst technischer Zeichner bevor er – nach einem Zwischenstopp bei der Bundeswehr – zur Polizei fand. Viele Aufgaben füllte er dort aus, zum Beispiel in der Reiterstaffel. Doch die dienstliche Erfüllung fand er in den zwölf Jahren, in denen er der Bezirksbeamte für Gnadental sein durfte, der „Dorfsheriff“ – hilfsbereit, nahbar und vielleicht gerade deshalb eine Autorität.