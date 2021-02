Nachruf auf den Neusser Historiker Christian Frommert : Neusser trauern um Christian Frommert

Neuss Der Historiker und Leiter des Joseph-Lange Schützenarchivs ist gestorben. Er wurde am Sonntag tot in seiner Wohnung gefunden, kurz vor Vollendung seines 64. Lebensjahres.

Wenn Christian Frommert erzählte, blieb niemand unbeteiligt. Über Rembrandt hatte der in England geborene und in Kleinenbroich aufgewachsene Kunsthistoriker promoviert und konnte sich lebhaft über Bilder und Büsten äußern.

Doch eigentlich vermittelte er alles, was er sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit auch über die Neusser Stadthistorie aneignen konnte, mit gleicher Begeisterung – beim Plausch auf der Straße, als Referent zu unterschiedlichsten Anlässen, beim Gang durch eine oft von ihm mitkonzipierte Ausstellung im Rheinischen Schützenmuseum oder bei den Stadtführungen, die er regelmäßig anbot. Dabei verlor er sich nie in Anekdoten. Fundiert und exakt musste alles sein. Das war sein Anspruch an sich selbst.