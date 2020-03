Nachholtermine für Karnevalszüge in Neuss : Jecke versichern sich gegen Virus und Wetterkapriolen

Neuss Erst zwang ein Sturmtief die Karnevalisten in Neuss und Grefrath zur Absage ihrer Umzüge, jetzt bedroht das Coronavirus die Nachholtermine.

Der Karnevalsausschuss zieht daraus schon jetzt zwei Lehren. Erstens, so KA-Präsident Jakob Beyen, „brauchen wir künftig immer auch einen Plan B“. Zweitens wird das Präsidium jetzt eine Versicherung abschließen, die für die im Falle einer Absage entstehenden Kosten haftet. „Die haben wir nämlich jetzt komplett an der Buchse“, sagt Beyen, der derzeit mit dem Vorstand auch darüber berät, wie diese finanzielle Belastung aufgefangen werden kann.

Noch aber planen die Jecken unverdrossen ihre „Wiederholungszüge“. Die Karnevalsfreunde Grefrath holen ihren Tulpensonntagszug am 18. April nach und gehen damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auf einen Samstagstermin. Das bestätigte Vereinspräsident Marcus Kivelitz. Start ist um 14.11 Uhr, die Zugstrecke bleibt wie in den Vorjahren und auch eine Ausklang-Party in der Mehrzweckhalle ist möglich. Der 18. April sei einer der spätestmöglichen, sagt Kivelitz, liege aber außerhalb der Fastenzeit, vor dem Start der Schützensaison und kollidiere auch nicht mit den Feierlichkeiten zum weißen Sonntag – weil zu diesem Termin an St. Stephanus keine Kinder zur Erstkommunion gehen.