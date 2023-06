Woche der Nachhaltigkeit Neuss schafft Platz für mehr Urban Gardening

Wie weit verbreitet der Spaß am Gärtnern inzwischen ist, erkundete jetzt eine Exkursion des Vereins Neuss Agenda, unter dessen Dach sich inzwischen auch das Forum „Netzwerk Urbane Gärten“ etabliert hat. Unter dem Motto „Auf den Spuren der essbaren Stadt“ wurden vier Projekte besucht, wo Bürger auf öffentlichem Grund und Boden Obst, Gemüse und Blumen anbauen. Neben einem so genannten Nachbarschaftsgarten, den der Bauverein am Kotthauser Weg eingerichtet hat, wurden Gärten auf der Morgensternsheide, dem Eselspfad und in der ehemaligen Stadtgärtnerei besucht. Man habe zeigen können, sagt Roland Kehl als Co-Sprecher der Agenda, dass es möglich ist, auf ungenutzten städtischen Grundstücke zum Selbstverorger zu werden und zugleich die Artenvielfalt zu fördern. Kehl und seine Vorstandskollegin Christine Vogel werben dafür, „weitere 18 Flächen, die vom Grünflächenamt zur Bewirtschaftung freigegeben wurden, in Gärten im öffentlichen Raum zu verwandeln.“