Umweltmarkt in Neuss Vom Smoothie-Bike zu Pflanzen aus Mayonnaise-Eimern

Anregungen und Tipps rund um eine nachhaltige Lebensweise, Umwelt- und Klimathemen bot der Umweltmarkt auf dem Freithof am vergangenen Samstag an. Knapp 30 Aussteller präsentierten ehrenamtliches Engagement bis hin zu regional und biologisch erzeugten Lebensmitteln aus der Direktvermarktung. Der Markt bildet den Auftakt zur Woche der Nachhaltigkeit.

Organisiert wurde das bunte Treiben von Christine Vogel und Lars Böttner von Neuss Agenda 21. Vertreten waren die Gruppen der Neuss Agenda 21, aber auch Anbieter nachhaltiger Kleidung, Fachleute für energieeffizientes Bauen oder die Lebensmittelretter von foodsharing. Hingucker war das Smoothie Bike. Aus geretteten Lebensmitteln konnten leckere Mix Mahlzeiten aus Obst und Gemüse zusammengestellt werden – für die Verarbeitung selbst musste eine gute Minute in die Pedale getreten werden, das Rad trieb den Mixer an. Frischen Salat gab es am Nachbarstand bei Dharam Rehani. Er zeigte, dass Salat vom Balkon auch ohne Erde funktioniert. In einem ehemaligen Mayonnaise-Eimer lässt er das Grün sprießen. Etwas Wissen ist nötig, denn das flüssige Substrat, wird selbst hergestellt und muss regelmäßig kontrolliert werden. „Diesen Eimer habe ich vor 10 Tagen bereits ganz abgeerntet, inzwischen ist er wieder reif“, berichtet er. Auch Erdbeeren, Gurken oder Melonen lassen sich so ohne Erde und ohne großen Platzbedarf ziehen. Wer lieber Pflanzen in der Erde hat, konnte bei der Tauschbörse am Brunnen fündig werden. Anke Balzer hat sich vorgenommen zu verhindern, dass Lebensmittel in der Tonne landen. Sie sammelt regelmäßig bei Einzelhändlern ein, nachdem die Tafel abgeholt hat, was nicht mehr verkauft werden kann. Sorgsam wird aussortiert und dann an 16 Bring-Stationen an Gleichgesinnte und Bedürftige verteilt.

Um das Thema nachhaltiges Bauen und energieeffizientes Sanieren gab Klaus Herr vom Ingenieurbüro Schlagmann Auskunft. „Wir können hier schon einmal erste Tipps und Anregungen geben. Vor allem die Themen Heizung und Energieeinsparung interessieren die Besucher“, hält er fest. Auch bei Dorothea Khairat von der Verbraucherzentrale drehten sich viele Gespräche um Probleme mit gestiegenen Energiekosten. Zukünftige Bewohner oder Investoren suchten die Mitstreiter des CoHousing Projektes in Büttgen, dort sollten rund 30 Wohnungen für mehrere Generationen entstehen.

Für den Garten konnten sich Besucher Tipps bei Ingeborg Arndt vom BUND abholen. Was kann ich ohne Giftspritze gegen Schädlinge tun oder wie kann und darf ich gegen eine kahle Baumscheibe am Straßenrand unternehmen, Antworten hatte die Naturschützerin.