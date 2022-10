Einbruch in Neuss : Auto gestohlen und in Brand gesetzt

Das Auto stand in Vollbrand und ein in der nähe stehender Anhänger wurde ebenfalls beschädigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Neuss Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. In einer Wohnung in Neuss ist nicht nur eingebrochen worden. Es wurde auch das Auto gestohlen und in Brand gesetzt. Die Details des Falls.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13. Oktober, circa 13 Uhr, und Samstag, 15. Oktober, Zutritt zur Wohnung. Diese befindet sich auf dem Grefrather Weg, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher das Balkonfenster auf und zerstörten das Glas der Fensterscheibe.

Die unbekannten Tatverdächtigen durchsuchten alle Räume und durchwühlten diverse Schränke. Im Flur stahlen sie einen Fahrzeugschlüssel und entwendeten das geparkte Fahrzeug aus der Tiefgarage.

Als die Beamten am Samstag, 15. Oktober, gegen 1.45 Uhr zu einem Brandeinsatz gerufen wurden, stand das gestohlene Fahrzeug auf einem Feldweg in der Nähe des Einbruchortes in Vollbrand. Durch den Brand wurde ein nahestehender Anhänger ebenfalls beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung platzte an diversen Stellen der Lack ab und die Rückleuchten schmolzen.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)